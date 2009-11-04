В Киеве лабораторно подтвержден первый случай заболевания гриппом А

По информации Киевской СЭС, 2 ноября в столице “впервые за последние недели в быстром тесте получен положительный результат относительно гриппа А при исследовании материала от 17-летнего ребенка”.

Об этом сообщает сайт Киевской городской санитарно- эпидемиологической службы.

Согласно сообщению, “за 02.11.09 года в вирусологической лаборатории Киевской городской СЭС проведено: 27 исследований по методу Люм, 5 исследований на культуры клеток (ЦКДБ), методом быстрых тестов – 2 исследования. Впервые за последние недели в быстром тесте получен положительный результат относительно гриппа А при исследовании материала от 17-летнего ребенка. Материал направлен на исследование в вирусологическую лабораторию Центральной СЭС Минздрава Украины. Всего из г. Киева 02.11.09 года направленно 6 образцов для вирусологического исследования в Центральную СЭС Минздрава Украины”.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ на заседании оперативного штаба по противодействию распространению гриппа, резюмируя представленную информацию, сказал: «Эпидемический порог не пройден в Киеве, ни одного случая заболевания гриппом нет: ни опасным «свиным», ни обычным».

Первый заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ тогда сообщила: «Лабораторными исследованиями ни одного случая подтверждения гриппа – просто гриппа - не выявлено».

В то же время, по информации СЭС за 3 ноября, в Киеве превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным СЭС, в Киеве за 2 ноября диагноз грипп и ОРВИ поставлен 10 тыс. 890 лицам. Заболеваемость в 2,4 раза выше аналогичного дня предыдущей недели. Взрослых заболевших 6 тыс. 775 лиц, что в 3,2 раза больше, чем 26 октября (2 тыс. 62 больных), заболеваемость среди детей увеличилась в 1,7 раза, заболели 4 тыс. 115 лиц. Заболеваемость среди школьников возросла в 1,9 раза – до 1 тыс. 737 лиц. Госпитализировано 16 лиц, в том числе 10 детей, летальных случаев не зарегистрировано.

Специалисты Киевской СЭС прогнозируют дальнейший рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе.