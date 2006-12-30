Парад местных бюджетов

Херсонский облсовет принял бюджет и Программу экономического, социального и культурного развития области на 2007 год

Документ был принят 29 декабря на сессии облсовета. В соответствии с документом, общий объем доходов областного бюджета на 2007 год утвержден в сумме 799,5 млн. грн., в том числе доходы общего фонда составляют 732,7 млн. грн., специального – 66,8 млн. грн.

Расходы областного бюджета составляют 799 млн. грн., из которых по общему фонду, – 732,2 млн. грн., по специальному – 66,8 млн. грн.

Кроме того, предусматривается предоставление кредитов из областного бюджета в сумме 707,2 млн. грн.

За счет средств государственного бюджета области предусмотрены дотации выравнивания в сумме 658,4 млн. грн., против 598 млн. грн. в 2006 году.

Кроме того, на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов на 2007 год запланировано 14,8 млн. грн. дополнительной дотации из государственного бюджета, распределение которой между областным бюджетом и бюджетами городов областного значения и бюджетами районов осуществляется в таких пропорциях соответственно: 25%, или 3,7 млн. грн. – для областного бюджета и 75% (11,1 млн. грн.) – для бюджетов городов областного значения и бюджетов районов.

Объемы расходов по всем отраслям и главными распорядителями средств областного бюджета увеличены, по сравнению с аналогичными показателями 2006 года: по управлению образования и науки - на 21,2%, по управлении здравоохранения - на 13%, по управлению социальной защиты населения – на 15%, по управлению культуры и туризма – на 23%.

По основным отраслям социально-культурной сферы областного бюджета расходы составляют: на образование – 85,8 млн. грн., на здравоохранение - 113,7 млн. грн., на социальную защиту населения – 24,9 млн. грн., на культуру - 11 млн. грн.

Также Херсонский облсовет принял Программу экономического, социального и культурного развития области на 2007 год, которую разработала облгосадминистрация.

Ивано-Франковский облсовет принял бюджет области на 2007 год

Как передает корреспондент УНИАН, общий объем доходов областного бюджета на 2007 год 1 млрд. 045 млн. 316,9 тысяч грн., а общий объем расходов областного бюджета 1 млрд. 044 млн. 806,9 тыс. грн.

В соответствии со статьей 44 Закона Украины “О государственном бюджете Украины на 2007 год”, дотация выравнивания установлена в сумме 135 млн. 690,9 тыс. грн., дополнительная дотация на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов – 18 млн. 464,5 тыс. грн. и субвенции из государственного бюджета в сумме 688 млн. 941,5 тыс. грн.

Председатель Ивано-Франковского облсовета Игорь ОЛИЙНЫК на пресс-конференции назвал принятый бюджет бездефицитным. Он также отметил, что бюджетный процесс на сегодняшний день не завершился. По его мнению, в январе-феврале настоящий документ будет уточняться по конкретным статьям расходов. И.ОЛИЙНЫК также прогнозирует, что в следующем году бюджет будет перевыполнен почти на 6 млн. грн., и, соответственно, на эту сумму увеличатся расходы на социальные программы. Сессия также утвердила резервный фонд областного бюджета в сумме 500 тыс. грн.

Объем доходов общего фонда областного бюджета определен в сумме 964 млн. 688,8 тыс. грн., специальный фонд – 80 млн. 628,1 тыс. грн., в том числе бюджет развития – 7280,0 тыс. грн.

Сумской облсовет принял бюджет на 2007 год

Сумской областной совет принял областной бюджет на 2007 год, утвердив доходы в размере 905,210 млн. гривен, расходы - 904,355 млн. гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно решению облсовета, доходы общего фонда областного бюджета утверждены в сумме 772,286 млн. гривен, специального фонда - 132,924 млн. гривен, в том числе бюджет развития составил 41,583 млн. гривен. Расходы общего фонда областного бюджета утверждены в сумме 771,431 млн. гривен, специального фонда - 132,924 млн. гривен.

Около 40% бюджета Севастополя на 2007 год будут составлять субвенции из госбюджета

Около 40% бюджета Севастополя на 2007 год будут составлять субвенции из государственного бюджета, что на 30% больше, чем в бюджете текущего года.

Об этом сообщила в прямом эфире ТРК „Бриз” начальник управления финансов Севастопольской городской государственной администрации Ирина НЕСТЕРОВА.

„В этом году объем субвенционных средств из государственного бюджета очень существенный, это 366 млн. грн., что на 30% больше, чем в бюджете 2006 года”, - сказала начальник управления. В частности, по ее словам „практично вдвое увеличена социальная субвенция из госбюджета на компенсацию льгот и субсидий населению, на помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам и инвалидам с детства, одиноким матерям и другим категориям”. Тогда как в этом году объем таких субвенционных средств составлял 26 млн. грн., то уже в следующем году государство выделяет на эти цели более 63 млн. грн., сообщила И.НЕСТЕРОВА. Это, отметила она, только на предоставление помощи. Кроме того, около 40 млн. грн. будет предусмотрено на льготы и субсидии.

По словам начальника управления, бюджет города „практически полностью социальный”. В подтверждение своих слов И.НЕСТЕРОВА привела пример финансирования жилищно-коммунального хозяйства. “70 млн. грн., которые мы выделяем на дотацию предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, в конечном счете компенсируют те самые низкие на территории Украины тарифы, которые сегодня есть в Севастополе”, - сказала она.

И.НЕСТЕРОВА также сообщила, что в следующем году на 11 млн. грн., или практически на 10%, увеличиваются расходы на здравоохранение. Это, по ее словам, позволит профинансировать потребности учреждений здравоохранения приблизительно на 80%.

Как важную инвестиционную составляющую бюджета расценивает начальник городского управления финансов 70-миллионную целевую субвенцию городу из государственного бюджета на реализацию принятой в этом году правительственной программы стабильного развития Севастополя. „Это та инвестиционная составляющая, которая впервые у нас появилась. И однозначно часть средств из этой субвенции пойдет на капитальный ремонт учреждений здравоохранения и на приобретение оборудования для данных учреждений”. Кроме того, сообщила И.НЕСТЕРОВА „за счет этих субвенционных средств будут решаться вопросы в сфере образования (в части, касающейся ремонта школ), культуры (ремонт учреждений в сельской зоне). Одновременно значительная часть субвенции пойдет на капиталовложение, в частности, газификацию, водо- и теплоснабжение”.

Также, по словам И.НЕСТЕРОВОЙ, в 2007 году город получит государственную субвенцию в размере 104 млн. грн. за потери бюджета, которые он терпит из-за пребывания Черноморского флота РФ (потери от непоступления налога на землю - УНИАН).

Кроме того, по информации начальника управления „уже третий год (согласно межправительственному договору - УНИАН) ожидается поступление средств из Российской Федерации как участие РФ в социально-культурном развитии города. В следующем году эта сумма будет составлять 14,7 млн. грн., она у нас с каждым годом растет”, - отметила она. В текущем году, согласно этому договору, город получил от РФ 14 млн. грн., сообщила И.НЕСТЕРОВА.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря Севастопольский городской совет принял бюджет города в размере 827 млн. грн., что на 21% превышает бюджет 2006 года.