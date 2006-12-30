Милиция обнаружила промышленную фальсификацию молока

Сотрудники Управления МВД в Винницкой области разоблачили факт производства и реализации Гайсинским молокоперерабатывающим предприятием поддельного молока.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью УМВД в Винницкой области.

Согласно сообщению, сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД области задержали грузовой автомобиль молокоперерабатывающего предприятия, который перевозил якобы молочное сырье, приобретенное у населения. Проведенный анализ показал, что молочное сырье на 88% состояло из растительного жира.

Во время расследования этого факта работники милиции обнаружили, что должностные лица молокозавода в октябре 2006 года создали схему, по которой из некачественных отходов молочного производства путем добавления растительного жира с помощью гомогенизатора (аппарата для размешивания жиров в жидкости) производилось фальсифицированное молочное сырье. Это сырье перевозилось на другой молокозавод в Липовецком районе Винницкой области и легализировалась с помощью поддельных документов как молоко, закупленное у населения. После чего поддельное молоко реализовывалось другим молокоперерабатывающим предприятиям в Винницкой, Одесской и Черкасской областях.

Милиция также установила, что на протяжении октября-декабря 2006 года на предприятии было выработано 200-300 тыс. тонн поддельного молочного сырья.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 227 (выпуск и реализация некачественной продукции) и ст. 358 ч.1 и ч.3 (подделка и использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.