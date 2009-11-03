В Донецке предложили Тимошенко, как открыть детские сады

Местные органы власти города Донецка направили предложения в Кабинет министров Украины с тем, чтобы открыть детские дошкольные учреждения для посещения, но усилить в них врачебный контроль за состоянием детей.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО. По его словам, в связи с закрытием детских садиков на карантин, родители, которым не с кем оставить детей дома, вынуждены брать их с собой на работу. «Получается какая ситуация – если ребенка не с кем оставить, то его родители обязательно тащат на работу и там пристраивают, этим еще больше подвергают опасности заражения», - сказал мэр. Поэтому, он объяснил, что предложения, которые способны разрешить такую ситуацию, уже направлены в Кабмин и заключаются в следующем: «Есть специальные условия, при которых детские дошкольные учреждения должны функционировать - это прием ребенка утром с участием врача, дополнительный трехразовый контроль состояния детей в течение дня пребывания в детском дошкольном учреждении и вечером возвращение ребенка родителям в присутствие врача». «То есть, нужен усиленный контроль здоровья детей в течение дня. Такая форма в соответствие с законодательством на особый период предусматривается», - добавил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО, подчеркнув, что «мы такое предложение направили руководству нашей страны, но пока ответа нет».

«Во всяком случае, мы готовы к такой форме сотрудничества и решения данной задачи. Другой какой-то формы, местные органы власти не видят», - акцентировал мэр.

Характеризуя в целом ситуацию по заболеваемости населения города ОРВИ и гриппом, он констатировал, что «за истекшие сутки было обслужено скорой помощью 185 вызовов, госпитализировано было в связи с простудными заболеваниями 34 человека, из них 33 ребенка». Таким образом, заболеваемость в городе, «к счастью, в 2 раза ниже эпидпорога», сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он напомнил также, что из городского бюджета на приобретение вакцин для групп риска выделено 500 тыс. грн., проводятся работы по обеспечению населения индивидуальными средствами защиты от вирусных инфекций, планируется приобрести более 2 млн. масок.

Для борьбы с калифорнийским гриппом уже получено 2000 доз препарата «Тамифлю», также для таких больных в городских больницах оборудовано 60 мест: 40 для взрослых и 20 для детей. Сформирован соответствующий запас медикаментов.

В случае массового заболевания гриппом в городских больницах будет дополнительно оборудовано 1890 коек, заключил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.