Погода на завтра

3 ноября на территории Украины по прогнозам синоптиков будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в Крыму, Приазовье, а днем - и в восточных областях пройдет небольшой мокрый снег, в Крыму - с дождем.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, в южной части, восточных, а днем и в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах и на Прикарпатье - до 10° мороза, на юге Крыма - 0-5° тепла; днем от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье и в Крыму - до 8° тепла.

В Киевской области ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 2-7° мороза, днем 0- 4° тепла. По г. Киеву температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла.