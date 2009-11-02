Кабмин планирует увеличить количество карантинных областей

Проанализировав ситуацию, сегодня-завтра правительство будет принимать решение «о введении или невведении карантина в других регионах».

Об этом заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ТУРЧИНОВ отметил, что динамика последних дней свидетельствует о том, что «нет значительной эпидемиологической вспышки». Он добавил, что, согласно статистическим данным, «пока еще мы находимся в пределах той статистики больных гриппом и летальных случаев, которая была в прошлом году, а в позапрошлом году она была значительно больше». «Но нельзя расслабляться, потому что сейчас только начало заболевания», - добавил А.ТУРЧИНОВ.

Народный депутат Украины Анна ГЕРМАН (фракция Партии регионов) отметила, что в Комитет по вопросам свободы слова и информации обращаются люди с просьбой, чтобы в СМИ выступали министр здравоохранения и главный врач с обращениями, а не премьер-министр, которая «политизирует процесс, а люди ожидают квалифицированного разговора». «Премьер-министр дает как врач некоторые советы, которые вредят людям», - отметила А.ГЕРМАН. При этом она добавила, что «Юлия Владимировна (речь идет о Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) будет иметь другие поводы для пиара».

В ответ А.ТУРЧИНОВ отметил, что «каждый руководитель выступает с теми или другими обращениями в соответствии с его полномочиями и его ответственностью». Он подчеркнул, что врачи информируют о ситуации в СМИ, а также уже задействована социальная реклама по данному вопросу.

Как сообщал УНИАН, 30 октября украинское правительство объявило карантин в 9-ти западных областях Украины.