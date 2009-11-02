Сегодня впервые проводится День борьбы с пневмонией
09:10, 02 ноября 2009Общество
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"Главный убийца" детей до 5 лет
В мире сегодня впервые проводится объявленный ООН День борьбы с пневмонией.
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирная организация здравоохранения начали кампанию по сбору примерно 40 млн. долларов, которые пойдут на лечение от этого заболевания детей в десятках развивающихся стран, преимущественно в Азии и Африке, сообщает радио «Свобода».
Эксперты называют пневмонию "главной убийцей" детей в возрасте до 5 лет. Ежегодно от воспаления легких умирает более двух миллионов – больше чем от кори, малярии и СПИДа вместе взятых.
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