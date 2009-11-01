ДТП по вине несовершеннолетних стало меньше на 30%

С начала текущего года в Украине зарегистрировано свыше 700 дорожно-транспортных происшествий, случившихся по вине несовершеннолетних, в которых 39 детей погибли и 792 получили травмы. По сравнению с прошлым годом эти показатели уменьшились в среднем на 30%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

В сообщении отмечается, что накануне школьных каникул работники Госавтоинспекции посещали учебные заведения, чтобы рассказать и напомнить детям о правилах безопасного поведения на улицах и автодорогах.

Во многих регионах Украины работники Госавтоинспекции раздали школьникам светоотражающие фликеры. Дети носят их на одежде или на школьных ранцах, в темную пору суток подавая водителям знак «Я – пешеход».

Также инспекторы ГАИ продемонстрировали школьникам патрульные автомобили и специальные средства, которые используют во время выполнения служебных обязанностей, и одновременно устроили экспресс-проверку знаний Правил дорожного движения. За правильные ответы вручали экземпляры Правил дорожного движения.

В общей сложности в стране работниками ГАИ проведено свыше 20 тысяч тематических уроков по безопасности дорожного движения, а также различные конкурсы и викторины. Такими мерами охвачены свыше миллиона школьников.