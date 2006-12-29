”Карнавальной ночи” Рязанова исполнилось 50

Знаменитой новогодней комедии Эльдара Рязанова сегодня исполняется 50 лет. Ее премьера состоялась 29 декабря 1956 года, и фильм покорил зрителей раз и навсегда. Однако сегодня картину-именницу не покажут: на Первом канале рассудили, что лучше сделать это 30 декабря, в субботу, когда люди будут дома и, несомненно, вновь прильнут к экранам. В прайм-тайм, правда, уже в первый день нового года, выйдет в эфир и продолжение популярной ленты - "Карнавальная ночь-2, или Пятьдесят лет спустя".

История создания картины началась в середине 50-х годов, когда режиссеру-дебютанту Эльдару Рязанову предложили снять комедию по сценарию Бориса Ласкина и Владимира Полякова. Он же мечтал посвятить себя драме и работать над фильмом наотрез отказался. Убедить его удалось лишь директору киностудии "Мосфильм" Ивану Пырьеву, который, к счастью, сумел настоять на своем.

ИТАР-ТАСС