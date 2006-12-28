Президент ввел в действие решение СНБО о злоупотреблениях с НДС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел в действие решение СНБО от 15 декабря 2006 года «О мерах по предотвращению и нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с нестабильностью правового регулирования отношений в сфере администрирования налога на добавленную стоимость».

В соответствии с указом, который размещен на официальном сайте главы государства, контроль за выполнением этого Указа возлагается на секретаря СНБО.

В решении СНБО определил уровень законодательного обеспечения функционирования НДС и механизм его администрирования в Украине неудовлетворительными. Кроме того определены направления реформирования системы администрирования налога на добавленную стоимость.

Как сообщал УНИАН 15 декабря, на заседании СНБО В.ЮЩЕНКО заявил, что ситуация с возмещением НДС угрожает национальной безопасности государства.

Президент напомнил, что на сегодняшний день предприятиям не возмещен НДС на сумму 7,2 млрд. грн., что в 1,7 раза превышает показатели начала года. В.ЮЩЕНКО отметил, что 42% этой суммы не возмещено в сентябре-октябре.

Он сказал, что вопрос возвращения НДС перешел в ручное управление. По словам Президента, даже решения судов по этому вопросу игнорируются.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это вопрос национальной безопасности, поскольку такая ситуация с НДС прямо влияет на экономику.