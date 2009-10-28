У Тимошенко хотят закрыть дыру в бюджете четвертым траншем МВФ

Правительство Украины планирует использовать четвертый транш кредита Международного валютного фонда на покрытие дефицита государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ, который вернулся в информационное поле.

«Мы обратились к МВФ с просьбой рассмотреть возможность направить эти средства на финансирование дефицита госбюджета, хотя бы частично», - сказал он.

При этом И.УМАНСКИЙ отметил, что окончательного ответа на этот вопрос пока нет.

Справка УНИАН, Международный валютный фонд (МВФ) в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухгодичную программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Третий транш составлял 3,3 млрд. долл. вместо запланированных 3,2 млрд. долл. Четвертый транш объемом 3,8 млрд. долл. МВФ планирует предоставить Украине до конца 2009 года.

Сегодня, 28 октября, И.УМАНСКИЙ сообщил, что Украина ожидает, что решение о выделении четвертого транша кредита МВФ, Совет директоров этой организации примет в ранее установленные сроки – в середине ноября.