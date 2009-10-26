Откуда в "зоне" наркотики и телефоны

Руководство Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний обеспокоено наличием у осужденных и арестованных большого количества запрещенных для использования предметов и требует от подчиненных активизировать работу по выявлению каналов их поступления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве во время выступления на коллегии Госдепартамента отметил первый заместитель начальника ГДИН Николай ИЛЬТЯЙ.

«Негативно влияет на состояние правонарушений в учреждениях Департамента наличие у осужденных запрещенных предметов», - сказал он. При этом Н.ИЛЬТЯЙ отметил, что работа по установлению каналов поступления запрещенных предметов осуществляется негативно. «Необходимо, - подчеркнул он, - установить единый порядок установления этих каналов, и работу эту возложить на оперативный персонал учреждений».

По словам Н.ИЛЬТЯЯ, в этом году сотрудниками спецучреждений Департамента было выявлено и изъято у осужденных и арестованных свыше 127 тыс. грн., более 1,5 тыс. дол., свыше 700 литров спиртных напитков, 8,5 кг наркотических веществ, около 5 тыс. мобильных телефонов и тому подобное. В контексте этого заместитель председателя Департамента обратил внимание на то, что чаще всего эти предметы попадают в спецучреждения через передачи, во время свиданий или через персонал колоний.

Между тем Н.ИЛЬТЯЙ отметил, что в ряде областей персоналом колоний в этом году не было выявлено у осужденных никаких запрещенных предметов даже при помощи специального оборудования. Учитывая изложенное, он обязал руководство спецучреждений при комплектовании персонала больше внимания обращать на морально-деловые качества кандидатов на службу.