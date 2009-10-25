В Севастополе пройдет Всеукраинская олимпиада по русскому языку

28-30 октября в Севастополе пройдет 3-я Всеукраинская межрегиональная олимпиада по русскому языку и литературе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН.

По его словам, «15 лет до этого вся Украина плакалась, что в системе олимпиад по школьным предметам не проводятся олимпиады по русскому языку. Севастополю это более трех лет назад надоело, мы вступили в переговоры с министром, и сначала у нас, по нашей инициативе провели межрегиональную олимпиаду, а через год она стала всеукраинской, потому что министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК подписал приказ о придании ей этого статуса».

Как добавил В.КАЗАРИН, в олимпиаде будут принимать участие учащиеся 9-11-х классов. Победители получат награды не только городской госадминистрации, но и награды профильного министерства.

По словам В.КАЗАРИНА, «это к вопросу о том, кто защищает русский язык, кто не защищает, у нас в городе ведутся споры, которые можно объяснить только приближающейся выборной кампанией». Как добавил заместитель главы исполнительной власти города, «горсовет предлагает нам подписать какой-то общественный договор, направленный на защиту русского языка и литературы в севастопольских школах. Как будто он в этих школах не присутствует. У нас реальность как раз другая: у нас в школах на русский язык отводится 56 часов, и 42 часа - на украинский язык». Как считает В.КАЗАРИН, «тут, скорее, украиноязычная община могла бы нам пенять, что мы обделяем, с точки зрения количества часов, их, а не русскоязычную общину».