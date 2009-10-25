Завтра - без осадков, местами туман

26 октября на территории Украины, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в западной и южной части местами будет наблюдаться туман. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°; в западных, Одесской области и в Крыму ночью 7-12°, днем 13-18°; на высокогорье Карпат ночью 0-5° тепла, днем 7-12°.

В Киевской области сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 4-6°, днем 10-12°; по области ночью 3-8°, днем 8-13°.