На дне Днепра рядом с Херсоном взорвали фугасную авиабомбу
11:55, 24 октября 2009Общество
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Боеприпас нашли рыбаки
Вблизи Херсона саперы Министерства по чрезвычайным ситуациям провели подводный взрыв авиабомбы ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны.
Об этом УНИАН сообщили в Херсонском городском управлении по чрезвычайным ситуациям
Согласно сообщению, бомбу нашли рыбаки на дне Днепра на расстоянии 25 м от берега на глубине 5 метров. Взрыватель бомбы находился во взведенном боевом состоянии.
Боеприпас найден 20 октября и уничтожен 23 октября под водой на месте обнаружения, с помощью тротила.
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