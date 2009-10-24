На дне Днепра рядом с Херсоном взорвали фугасную авиабомбу

Вблизи Херсона саперы Министерства по чрезвычайным ситуациям провели подводный взрыв авиабомбы ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны.

Об этом УНИАН сообщили в Херсонском городском управлении по чрезвычайным ситуациям

Согласно сообщению, бомбу нашли рыбаки на дне Днепра на расстоянии 25 м от берега на глубине 5 метров. Взрыватель бомбы находился во взведенном боевом состоянии.

Боеприпас найден 20 октября и уничтожен 23 октября под водой на месте обнаружения, с помощью тротила.