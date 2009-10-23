Террористом, который «заминировал» Дом правосудия, оказался милиционер

Сержант патрульно-постовой службы ГУ МВД Украины в Черкасской области задержан за неправдивое сообщение о заминировании черкасского Дома правосудия.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Черкасской области, сержант, находясь вне службы, решил посмотреть, как сработают его коллеги и найдут ли они телефонного террориста. 22 октября около 9.00 он позвонил по телефону в дежурную часть ГУ МВД и сообщил о том, что в Доме правосудия находится бомба.

На место происшествия выехали следственно-оперативные группы МВД, МЧС, взрывотехники. Посетители и работники четырех судов были эвакуированы. Больше двух часов проводилось обследование 4-этажного здания. Взрывного устройства выявлено не было, и суды возобновили свою работу.

28-летний сержант уволен из милиции. Возбуждено уголовное дело.