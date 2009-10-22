В Черкассах «заминировали» Дом правосудия

Cегодня около 9-и часов неизвестный позвонил по телефону в Черкасский дом правосудия и сообщил, что помещение заминировано.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Черкасской области, подчеркнув, что после этого сообщения четыре судебных инстанции, которые находятся в здании - Черкасский областной суд, Черкасский, Приднепровский и Сосновский районные суды, - прекратили свою работу.

По данным ОСО, милиция немедленно эвакуировала из здания всех находившихся в здании. Правоохранители больше двух часов искали в 4-этажном здании «заложенную» телефонным террористом «взрывчатку», но ничего не нашли.

Работники правоохранительных органов уверены, что злоумышленника найдут.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 259 Уголовного кодекса – «заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности».