Тигипко о земельной реформе, кризисе, коррупции и черноземе

Претендент на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО убежден, что в Украине назрела потребность проведения аграрной реформы, которая позволит вернуть нашему государству статус житницы Европы.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии С.ТИГИПКО.

«Частный капитал рвется инвестировать в сельское хозяйство. Правительство и парламент должны поддержать это желание комплексной земельной реформой», - сказал С.ТИГИПКО, комментируя сообщение о первом с начала кризиса частном размещении акций компанией Sintal Agriculture на Франкфуртской фондовой бирже. Компания, которая владеет сельскохозяйственными угодьями в Херсонской и Харьковской областях, привлекла на их развитие $13 млн.

«Несмотря на кризис, враждебный инвестиционный климат, некомпетентное госуправление и коррупцию, бизнес верит в украинские черноземы», – отметил С.ТИГИПКО.

По его мнению, чтобы случаи размещения акций стали массовым явлением, аграрный бизнес должен выйти из тени и легализироваться. «Сделать это позволит земельная реформа, необходимость которой назрела давно», - отметил он. «Несмотря на мораторий на продажу земель сельхозназначения, сейчас не меньше 85% пахотных земель передано в частную собственность. Проблема в том, что рынок этот неполноценный и криминализированный», – уверен С.ТИГИПКО.