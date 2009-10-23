Строительство комплекса «Менора» будет завершено в 2011 году
Сообщение из Днепропетровска
Днепропетровское еврейское общество планирует завершить строительство еврейского многофункционального комплекса «Менора» до сентября 2011 года.
Об этом УНИАН стало известно из официального сообщения общества.
«Менора» должна стать крупнейшим еврейским многофункциональным центром в мире и расположится в едином комплексе с Центральной синагогой Днепропетровска «Золотая роза».
«Менора» будет состоять из 7 башен, которые символично будут напоминать Храмный семисвечник. Первые 2 башни будут 5-этажные, следующие две - 10-этажные, дальше - две 15-этажные башни. Эти две линии замкнет угловая 20-этажная башня.
В многофункциональном комплексе предусмотрены музейные помещения, в частности будет открыт музей истории Холокоста, магазины, кафе, два кошерных ресторана, гостиница.
В «Меноре» также будет зал торжеств «Менора-Холл»» на 800 мест. Общая площадь комплекса составит около 42 тысяч квадратных метров.
Идея создания Центра «Менора» принадлежит президенту Днепропетровского еврейского общества Геннадию БОГОЛЮБОВУ и его партнеру - президенту Объединенного еврейского общества Украины, члену Опекунского совета Днепропетровского еврейского общества Игорю КОЛОМОЙСКОМУ, которые финансируют строительство, начавшееся в начале этого года.