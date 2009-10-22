Погода на завтра: тепло возвращается

23 октября в Украине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в западных и местами в северных областях пройдет небольшой дождь. Ночью и в первой половине дня - туманы.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер южный, 5-10 м/с, на высокогорье Карпат порывы 17-22 м/с. Температура ночью составит 3-8° тепла, на юге и востоке - до 12°; днем - 10-15°, в южной части - до 20°.

В Киевской области облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью - 3-8° тепла, днем - 10-15°.

В Киеве также местами пройдет небольшой дождь. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью - 5-7° тепла, днем - 13-15°.