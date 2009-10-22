Ющенко принял участие в антитеррористических учениях

В аэропорту «Борисполь» состоялись антитеррористические учения в рамках подготовки Украины к проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. В мероприятии принял участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, штаб антитеррористического центра при СБ Украины провел тактическо-специальные учения с целью проверки функционирования Единой государственной системы предотвращения, реагирования и прекращения террористических актов и минимизации их последствий.

В.ЮЩЕНКО поблагодарил всех за проведенные учения. Он подчеркнул, что особенностью этих учений является то, что они проводились совместно с польскими коллегами. Президент отметил чрезвычайную важность налаживания коммуникационных связей с польской стороной в рамках подготовки к Евро-2012.

«На наших плечах безопасность не только украинцев и поляков, но и миллионов граждан из других государств, которые приедут на Евро-2012», - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что нужно «передать веру в то, что сможем обеспечить их безопасность». Президент выразил удовлетворение тем, что сегодня налаживается сотрудничество двух центров – польского и украинского – и ведется подготовка к чемпионату.

В соответствии с замыслом учений, 21 октября органами милиции были прекращены массовые беспорядки, учиненные болельщиками после футбольного матча. Около 30 правонарушителей из разных стран мира были задержаны. В соответствии с легендой, 22 октября в аэропорту «Борисполь» группа неизвестных лиц из числа пассажиров захватила самолет Боинг-737, который должен был отправиться по маршруту Киев-Варшава. Эти лица выдвинули требование освободить и доставить на борт самолета задержанных накануне болельщиков-иностранцев и предоставить возможность беспрепятственно вылететь в Республику Польша. В случае невыполнения этих требований, лица, захватившие самолет, угрожали осуществить взрывы в местах массового пребывания людей в Киеве.

Учитывая наличие реальной угрозы жизни и безопасности граждан, координационная группа антитеррористического центра решает проводить антитеррористическую операцию. Принятое решение было согласовано с польским антитеррористическим центром и было получено согласие Президента Украины на проведение этой операции.

В присутствии Президента Украины, председателя СБУ, руководства МВД, других министерств и ведомств была проведена операция по освобождению заложников и задержанию террористов, захвативших самолет.