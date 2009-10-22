Мораторий на цену лекарства приведет к дефициту?

Фармацевты заявляют, что установление моратория на повышение цен на лекарства приведет к возникновению дефицита лекарственных средств в Украине, сообщает “Немецкая волна”.

Представители фармацевтической отрасли призывают Президента Украины наложить вето на закон «О моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения», принятый Верховной Радой 20 октября.

Фармацевты предостерегают, что уже через несколько недель после замораживания цен на лекарства из украинских аптек могут исчезнуть большинство препаратов - и не только импортных.

Спикер украинской фармацевтической корпорации «Артериум» Елена АЗАРОВА отметила, что объявление моратория на повышение цен на лекарства напрочь разрушит отечественную фармацевтическую отрасль.

«Развитие ситуации по сценарию Верховной Рады приведет к дефициту лекарственных препаратов на украинском рынке и снижению социальной защиты населения. А в долгосрочной перспективе принципиально изменится система обеспечения населения лекарствами, поскольку частный капитал потеряет к этому сектору интерес», - прогнозирует Е.АЗАРОВА.

По ее словам, после этого на само государство будут положены расходы на создание альтернативной системы обеспечения населения лекарствами.

В то же время, сторонники объявления ценового моратория выражают надежду, что замораживание цен на лекарства на уровне 2008 года поможет избежать последующего подорожания медикаментов в условиях финансовых затруднений, которые переживает большинство жителей Украины.

С тем, что лечиться в Украине стало слишком дорого, соглашаются и медики. «Все, что делается в украинском фармацевтическом бизнесе, – это просто безобразие», - сказал «Немецкой волне» главный ученый секретарь Академии медицинских наук Украины Владимир МИХНЕВ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 20 октября, Верховная Рада Украины приняла закон «О моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения».

Законом предусмотрено на период финансового кризиса установить мораторий на повышение цен на все виды лекарств и лекарственных препаратов отечественного и иностранного производства до установления размера минимальной зарплаты и пенсий на уровне прожиточного минимума и до погашения задолженности по выплате зарплат, стипендий и денежного обеспечения студентов, курсантов и учащихся.

Также законом предусмотрено, что лекарственные препараты отечественного производства реализуются по ценам, регулируемым государством, лекарственные препараты иностранного производства по ценам, которые сложились по состоянию на 1 июля 2008 года.