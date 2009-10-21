В ВМС Украины проходят Дни НАТО

В Академии Военно-Морских сил им. П.С. Нахимова в Севастополе сегодня началось мероприятие под названием «Дни НАТО» с участием делегации представителей Североатлантического альянса во главе с помощником начальника штаба Стратегического командования НАТО по трансформации генерал-майором Кель-Ове СКАРЕ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, от украинской стороны в мероприятии принимают участие курсанты, слушатели, профессорско-преподавательский состав военно-морского учебного заведения и офицеры командования ВМС Вооруженных Сил Украины под руководством начальника Академии ВМС им. П.С. Нахимова контр-адмирала Сергея ТАРАНЕНКО.

Целью Дней НАТО является повышение уровня информированности военнослужащих украинского флота о деятельности и задачах Альянсу.

Во время лекций и презентаций, которые проходят в рамках мероприятия, запланировано рассмотреть вопросы состояния и перспектив евроатлантической интеграции Украины, принципы внешней политики государства в контексте развития его отношений с Североатлантическим альянсом, сотрудничество Украины с НАТО в различных сферах, в частности в программе «Партнерство во имя мира».

Дни НАТО в ВМС Вооруженных Сил Украины завершатся 22 октября.