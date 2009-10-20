Мэра Димитрова, который сбил женщину, освободили под залог

Мэр города Димитров Донецкой области Юрий АНИСИМОВ, который сбил на автомобиле женщину, отпущен судом под залог в 20 тыс. грн.

Эту информацию корреспонденту УНИАН подтвердил заместитель прокурора города Димитров Андрей СЕРДЮК.

По словам А.СЕРДЮКА, мэр отпущен под залог в связи с решением Красноармейского городского суда, которое было вынесено в пятницу, 16 октября.

Как сообщалось, городской председатель г. Димитров Ю.АНИСИМОВ 8 октября на автомобиле "КИА Черато" совершил наезд на работницу шахты "Центральная" Ирину ТИМОШЕНКО, в результате чего она получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

По факту совершения дорожно-транспортного происшествия с участием Ю.АНИСИМОВА было возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". Этой статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет. Досудебное следствие проводит прокуратура Димитрова.