В Тернопольской области на одно рабочее место претендуют 8 человек.

Как сообщили УНИАН в отделе статистики, мониторинга и прогнозирования областного центра занятости, по сравнению с началом года, когда на рабочее место претендовали 27 человек, этот показатель уменьшился более чем в 2,5 раза.

При этом в центре занятости отметили, что по состоянию на 1 октября вследствие негативных последствий финансово-экономического кризиса количество вакансий в области по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилось в три раза.

На протяжении января-сентября 2009 года от 4,447 тыс. работодателей региона получена информация о наличии 26,438 тыс. свободных рабочих мест. Из них 426 – с зарплатой меньше минимального размера, 7,928 тыс. – с минимальной, 10,818 тыс. – с ниже прожиточного минимума, 24,709 тыс. – ниже средней зарплаты по области, которая остается самой низкой в Украине.

На 1 октября актуальными были 1,645 тыс. вакансий, из них для рабочих – 781, для служащих – 523, для лиц, которые не нуждаются в специальной подготовке, – 341, в том числе для работников сельского хозяйства – 150, для инвалидов – 283.

За 9 месяцев 2009 года в местные центры занятости за содействием в трудоустройстве обратились 58,422 тыс. человек (за соответствующий период прошлого года – 68,038 тыс.).

По состоянию на 1 октября 2009 года на учете в центрах занятости Тернопольской области находилось 13,155 тыс. безработных, что на 19,738 тыс. человек меньше, чем в начале года. Снижение количества зарегистрированных безработных в областном центре занятости объясняют введениям в действие Закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения влияния мирового финансового кризиса на сферу занятости населения”, сезонными факторами (расширение объемов работ в сельском хозяйстве, сфере услуг и временный выезд рабочей силы на заработки за пределы области), а также усовершенствованием организации работы центров занятости по Единой технологии обслуживания незанятого населения в Единой информационно-аналитической системе “Служба занятости”, расширением возможностей поиска работы через Интернет, объединением тернопольских городского и районного центров занятости в Тернопольский горрайцентр занятости.