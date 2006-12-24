Киевский памятник архитектуры приспособят под гостинично-офисный комплекс

В Киеве на Подоле по ул. Иллинской, 22/13, планируется построить гостинично-офисный комплекс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в соответствующем решении Киевского городского совета, принятом 21 декабря во время пленарного заседания сессии.

Согласно документам, ООО «Автостройинвест» передан в долгосрочную аренду на 15 лет земельный участок площадью 0,1939 га для строительства и эксплуатации данного комплекса. Проект строительства предусматривает приспособить памятник архитектуры на ул. Иллинской, 22/13 (буквы А, Б и Д), под офис.