Министерства культуры Украины и России подписали соглашение

Министерство культуры и туризма Украины и Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве в области культуры.

Как передает корреспондент УНИАН, соглашение подписали министр культуры и туризма Украины Юрий БОГУЦКИЙ и министр культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации Александр СОКОЛОВ.

Целесообразность заключения этого соглашения вызвана необходимостью создания благоприятных условий для развития культурного сотрудничества между странами.

Заключение соглашения будет способствовать расширению нормативно-правовой базы для установления прямых связей между творческими коллективами и активизации сотрудничества в сфере культуры между Украиной и Россией.

Сотрудничество в рамках соглашения предусматривает создание благоприятных условий для развития сотрудничества в области музыки, театра, кинематографии, изобразительного искусства, библиотечного и музейного дела, охраны объектов историко-культурного наследия, народных промыслов, декоративно-прикладного, самодеятельного, эстрадного и циркового искусства, а также в других видах деятельности в сфере культуры и искусств.

Соглашение вступает в силу с даты подписания и будет действовать в течение 5 лет.