Табачник отберет стипендию у студентов, которые ездят на мерседесах

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК выступает за предоставление органам студенческого самоуправления права распределять стипендию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Д.ТАБАЧНИКА.

„Нет другого пути развития настоящего студенческого самоуправления, кроме передачи ему реальных полномочий, прав участия в управлении университетами, прав по назначению стипендий”, – сказал Д.ТАБАЧНИК.

По его словам, только студенческое самоуправление способно справедливо распределять стипендию. „Студенты-однокурсники будут иметь право определять уровень стипендии и отменять ее для студента-однокурсника, который ездит в университет на „Бентли” или „Мерседесе”, одновременно передав эти деньги однокурснику из бедной семьи», – сказал вице-премьер.

Он считает, что это можно сделать без уменьшения общего стипендиального фонда уже со следующего года. „...Главное, чтобы студенческое самоуправление было готово к такой ответственности и такому испытанию непопулярными решениями”, – сказал Д.ТАБАЧНИК.