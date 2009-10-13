Иловые поля под Киевом до сих пор тлеют

На иловых полях Бортнической станции аэрации ОАО «Киевводоканал» продолжается ликвидация очагов тления травяного настила на площади до 0,8 га.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, 12 октября вблизи села Гнидин Бориспольского района Киевской области на иловых полях Бортнической станции аэрации проводилось тушение путем подтопления отдельных очагов возгорания сухого травяного настила, обнаруженного 8 октября на общей площади около 8 гектаров.

По данным СЭС Дарницкого района Киева и СЭС Бориспольского района, наличие в воздухе вредных веществ не превышает предельно допустимых концентраций, угрозы населенным пунктам нет. Предварительная причина пожара – поджог сухой травы неизвестным лицом.