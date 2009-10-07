24 гражданина Украины шестой месяц остаются у пиратов

Депутаты Одесского городского совета обратились к Президенту Украины, руководству Кабмина и парламента с требованием «безотлагательно принять меры по освобождению из пиратского плена экипажа судна «Ariana» - вплоть до того, чтобы государство заплатило выкуп, а потом взыскало его с судовладельца».

Как утверждается в обращении, экипажу судна, свыше 5 месяцев пребывающего в плену, не оказывается надлежащая гуманитарная и медицинская помощь. «Ни Государственное предприятие «Укркрюинг», которое нанимало моряков на работу, ни МИД и СБУ не располагают информацией о состоянии здоровья моряков», - акцентируют подписанты документа.

Напомним, балкер «Ariana» под флагом Мальты был захвачен пиратами в ночь на 2 мая в 250 милях к юго-западу от Сейшельских островов в Индийском океане. Теплоход с грузом 35 тыс. тонн сои следовал из Бразилии на Ближний Восток. Его экипаж составляют 24 гражданина Украины – жители Одесской области. Компания-оператор судна Seven Seas Maritime London зарегистрирована в Великобритании.

Сейчас судно «Arianа» удерживают на якорной стоянке у деревни Нобьо на севере Сомали. Начальник оперативного отдела государственного предприятия «Укркрюинг» в Одессе Ирина ГОНЧАР заявила 25 сентября, что МИД и другие компетентные органы пока не помогают в освобождении моряков судна из плена.