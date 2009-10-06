В Киеве из-за лесного пожара сильно задымлена часть районов

В Киеве из-за лесного пожара сильно задымлены часть Деснянского и Днепровского районов.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, по Святошинско-броварской линии метрополитена от станции Лесная до ст. Левобережная наблюдается задымленность, похожая на пелену тумана. Дым также распространяется в направлении жилищных массивов Троещина и ДВРЗ.

В то же время, как в ГУ МЧС Украины, так и в горуправлении МЧС Киева на вопрос УНИАН не смогли объяснить причину задымленности. Однако дежурный столичного МЧС предположил, что вчера вблизи от станции метро Лесная лесники “срезали деревья и сжигали пни”.

В МЧС Украины отметили, что на данный момент информации о задымленности у них нет, а всю ответственность в случае возникновения лесного пожара в результате выполнения работ лесниками должен нести Гослесхоз, который имеет собственные пожарные подразделения и даже авиацию для гашения огня.