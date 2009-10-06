Украина и ЕС подпишут меморандум о региональной политике

Украина и Европейский Союз подпишут Меморандум о сотрудничестве в региональной политике.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в Представительстве Украины при ЕС, подписание Меморандума о сотрудничестве в региональной сфере запланировано на 6 октября в рамках встречи министра регионального развития и строительства Украины Василия КУЙБИДЫ с комиссаром ЕС по вопросам региональной политики Павелом САМЕЦКИ.

В ходе двухдневного визита украинский министр также встретится с президентом Комитета регионов Люком ван ден БРАНДЕ, выступит на заседании круглого стола высокого уровня „Экономическое развитие на региональном уровне – Обмен опытом между ЕС и его соседями” и примет участие в ряде официальных мероприятий, которые проводятся в рамках Европейской недели регионов и городов.