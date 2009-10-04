На Волыни двое малышей отравились таблетками
23:25, 04 октября 2009Общество
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Состояние здоровья - средней тяжести
В селе Поворск Волынской области трехлетняя девочка и трехмесячный мальчик пострадали от употребления медикаментов (таблеток для снижения артериального давления).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Состояние здоровья малышей средней степени тяжести.
Кроме того, в этой же области от отравления жидкостью для уничтожения жуков умерла жительница села Песочное.
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