МВФ планирует ввести общемировой налог на банки
12:37, 04 октября 2009Общество
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Неизвестно, поддержит ли G20
Международный валютный фонд разработал план по введению общемирового налога на банки, средства от которого будут направляться в специальный всемирный Страховой фонд.
Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщили британские финансисты, участвующие в конференции МВФ в Стамбуле.
Данный план одобрен главой Международного валютного фонда Домиником СТРОСС-КАНОМ.
Пока неизвестно, поддержит ли G20 эту инициативу МВФ и какова будет величина отчислений в Страховой фонд в случае его образования.
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