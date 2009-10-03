При задержании нетрезвого водителя работники ГАИ применили оружие

В селе Новосухановка Сумского района Сумской области правоохранители применили огнестрельное оружие, чтобы остановить автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый водитель.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью Управления ГАИ Главного управления МВД Украины в Сумской области, началось все с того, что водитель «Нивы» не отреагировал на требование инспектора ДПС об остановке, а лишь нажал на газ и начал двигаться на большой скорости, нарушая Правила дорожного движения. Милиционерам пришлось преследовать автомобиль почти полчаса, но водитель не останавливался.

Сотрудникам ГАИ, выехав за пределы населенного пункта, прибегли к крайним мерам – применили огнестрельное оружие. На два предупредительных выстрела в воздух водитель никак не отреагировал. Поэтому стражи порядка прострелили колесо и остановили автомобиль.

После задержания 24-летнего водителя выяснилось, что последний находился в состоянии алкогольного опьянения, что впоследствии подтвердила экспертиза Сумского областного наркологического диспансера. Водитель не имел при себе водительских документов, недавно его уже задерживали за подобное нарушение и изъяли права. Теперь правонарушитель может лишиться и автомобиля.

В целом с начала года в Сумской области работниками милиции были выявлены свыше 8000 нетрезвых водителей.