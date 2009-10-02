Владелец киевского ТЦ «Форум» умер от пулевых ранений в больнице

Владелец киевского мебельного торгового центра «Форум» («4 room») умер от пулевых ранений в больнице. Двое его охранников-сотрудников спецподразделения МВД «Титан» - погибли на месте вооруженного нападения.

Об этом УНИАН сообщили в ЦСО ГУ МВД Украины в Киевской области.

Как отметили в ЦСО, неизвестный открыл огонь из автоматического оружия по владельцу мебельного центра, когда он входил в здание ТЦ.

Охранники пытались противостоять нападению, но были убиты. Пользуясь этим, нападающий догнал владельца в торговом зале, где смог ранить его, после чего скрылся на автомобиле.

Возбуждено уголовное дело. Лицо, осуществившее вооруженное нападение, разыскивается. Других официальных подробностей об этом инциденте в МВД пока еще не сообщают.

Информация от информированных источников в правоохранительных органах о захвате в заложники жены владельца ТЦ официально не подтверждается.