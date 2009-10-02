МЧС Украины получило первый вертолет Eurocopter

МЧС Украины получило первый вертолет по контракту с французско-германско-испанской группой Eurocopter, предполагающему поставку двух винтокрылых машин. Об этом сообщил журналистам глава МЧС Владимир Шандра. "Вертолет находится в г.Нежине (авиачасть МЧС в Черниговской области) и уже три недели проходит таможенное оформление", - сказал министр.

Возникшие сложности он связывает с необходимостью постановки вертолета в госреестр. В.Шандра заметил, что по решению правительства при импорте этой авиатехники не будет взиматься НДС.

Eurocopter, структурное подразделение Европейского аэрокосмического и оборонного консорциума (EADS), и МЧС Украины в 2008 г. подписали контракт на поставку двух вертолетов ЕС-145 стоимостью 20 млн долл. по итогам открытого тендера. В отборе участвовали Sikorsky Aircraft Co., Bell, Augusto, Ansat, "Микоян" и "Камов".

МЧС Украины планирует закупить в ближайшие 2-3 года еще 9 современных вертолетов для формирования эскадрильи, которая сможет обеспечить оперативное реагирование и эффективную работу в чрезвычайных ситуациях во всех регионах страны.

ЕС-145 - вертолет нового поколения двухдвигательных авиамашин легкого класса, широко эксплуатируется, в том числе военными США, Госслужбой безопасности Франции, полицией Германии и в РФ. По данным Eurocopter, доля вертолетов группы в мировом вертолетном парке составляет 30%, больше 10 тыс. вертолетов Eurocopter эксплуатируется в 140 странах.

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