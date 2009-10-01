Гор- и облгазы крадут до миллиарда кубов газа в год?

Объединение газораспределительных сетей под крылом НАК «Нафтогаз Украины» позволит сконцентрировать в одних руках сбор средств с потребителей «голубого топлива», однако вряд ли положит конец теневому бизнесу, связанному с хищением газа.

Об этом пишет еженедельник «Комментарии:», анализируя первые шаги «Нафтогаза» по реализации решения правительства о передаче имущества облгазов на баланс своей дочерней структуры «Нафтогазмережи» (постановление №775 «О повышении эффективности управления госимуществом газораспределительных сетей»). На прошлой неделе «Нафтогаз» создал четыре первых филиала, на баланс которых перейдут региональные газовые сети Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской и Николаевской областей. В ближайшее время «Нафтогазмережи» также планируют создать свои филиалы в Житомирской, Киевской, Львовской и Ривненской областях.

Как пишут «Комментарии:», по состоянию на сегодняшний день официальный ежегодный объем потерь газа в распределительных трубопроводах Украины составляет приблизительно 3 млрд. кубометров. Однако, по данным издания, в действительности в трубопроводах теряется почти 2 млрд. кубометров в год, а остальной объем «голубого топлива» - до 1 млрд. - только «списывается» на потери, а в действительности - продается. Даже при нынешних скромных ценах на газ — 198,34 дол./1 тыс. куб. м - такой объем теневой реализации приносит около 200 млн. дол. в год. Зарабатывают эти деньги гор- и облгазы, ведь в соответствии с действующими правилами материальная ответственность за потери ложится на плечи юридического владельца магистралей - «Нафтогаз Украины».

Существование этого бизнеса, возможно, продолжится даже после того, как сети передадут на баланс «Нафтогазмереж», считает еженедельник.

Большинство руководителей названных выше региональных представительств этой госкомпании - бизнесмены. В. о. директора филиала «Нафтогазмереж» в Винницкой области Владимир ТЫЧКО еще с девяностых годов возглавлял «Винницагаз», а впоследствии учредил (совместно со словацким производителем аграрной техники Agrofinal) СП «Агро». Позже В.ТЫЧКО стал депутатом Винницкого облсовета, но, по данным издания, его сыну Максиму близки компании ООО «Термогазсервис» (специализируется на строительстве газопроводов в Винницкой области), а также ООО «Полимергаз» (производитель труб высокого давления).

Новый председатель Днепропетровского филиала «Нафтогазмереж» Константин АЛЕКСЕЕНКОВ с 1997 года был председателем «Днепропетровскгаза», а впоследствии учредил компанию ООО «Автогаз», которая основным видом своей деятельности декларирует поставки газа. Сейчас К.АЛЕКСЕЕНКОВ официально перешел из бизнеса в политику (депутат горсовета Днепродзержинска по спискам ПР). Однако его отец до последнего времени вел предпринимательскую деятельность в рамках компаний «Даг» (розничная торговля топливом) и «Днепроэнергосинтез» (торговля сжиженным газом через АГНКС).

Новый руководитель Закарпатского филиала «Нафтогазмереж» Семен ТИЖУК на протяжении 2001–2004 годов возглавлял «Закарпатгаз», а впоследствии стал соучредителем компании «Стройкерамика» и создал предприятие «Ранет», которое занимается садоводством.

По мнению «Комментариев:», при отсутствии механизма контроля и учета потерь газа эта проблема перейдет в наследство новым руководителям филиалов госкомпании.