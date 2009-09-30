Врач опровергает заявление об ампутации руки оператору АТВ

Вопрос об ампутации кисти оператору одесской телекомпании АТВ Дмитрию ДОКУНОВУ, на которого вчера было совершено нападение возле здания Окружного административного суда Одесской области, не рассматривался.

Об этом в интервью ИА "МОСТ-Одесса" сообщил главный врач Одесской областной клинической больницы Сергей КАЛИНЧУК.

Врач сообщил, что пациенту была проведена операция исключительно по восстановлению целостности сухожилий кисти.

"Больные с аналогичными травмами, как правило, проводят в стационаре 7-10 дней, еще две-три недели требуется для разработки кисти", - сообщил С.КАЛИНЧУК.

Главврач подчеркнул, что ранение не затронуло крупных вен и артерий.

"Значительной кровопотери не было, когда пациент был доставлен к нам каретой "Инто-саны", на руке даже не было жгута", - отметил С.КАЛИНЧУК.

Ранее Д.ДОКУНОВ в эксклюзивном интервью ИА "МОСТ-Одесса" заявил, что вчера возле здания Окружного административного суда Одесской области на него напали "националисты", которые приветствовали друг друга "по-фашистски". "Начали их снимать. И буквально через несколько секунд, минут они налетели на нас сбоку, вырвали у нас камеру и стали убегать. Я догнал того, у кого была камера. Он выхватил нож и ударил меня. Попал по руке, которой я держал камеру", - сказал Д.ДОКУНОВ. Он отметил, что смог бы опознать напавшего.

Также Д.ДОКУНОВ заявил, что вследствие нападения получил очень сложную травму.

"Травма очень сложная, повреждены сухожилия, кость, сустав, перебиты нервы. Операция длилась 5 часов", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября Окружной административный суд Одесской области должен был рассматривать дело об аннулировании лицензии телекомпании АТВ, контролируемой беглым в Россию экс-депутатом горсовета Игорем МАРКОВЫМ.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания еще в 2007 году обратился в адмисуд с иском об аннулировании лицензии телекомпании АТВ в связи с выявленными фактами нарушений ряда статей закона Украины «О телевидении и радиовещании».

Заседание суда пикетировали представители общественных организаций «Свободная Одесса», «Комитет обороны Одессы», «Просвіта», Украинской народной партии, которые поддерживали требования Нацсовета, а также сторонники телеканала - предприниматели с рынка «Северный» и коммунисты.

По словам участника акции Сергея ГУЦАЛЮКА, «группа активистов партии «Родына» в красных футболках попыталась инициировать столкновения между участниками пикетирования суда около 10 часов утра, когда большинство журналистов отправились на заседание судебной коллегии. У ворот суда кем-то из сторонников АТВ даже были взорваны дымовые шашки. Однако вмешалась милиция – спровоцировать драку не удалось».

Час спустя, когда стало известно решение суда о переносе на 20 октября слушания дела об аннулировании лицензии телекомпании АТВ, участники акции у ворот суда заметили за 200 метров группу людей, возвращающихся к месту пикетирования суда. Причем один из них, представившийся оператором АТВ, показывал участникам акции свою окровавленную руку и утверждал, что стал жертвой нападения группы «националистов» в масках, которые выхватили телекамеру и разбили.

Разбойное нападение на телеоператора человека в маске и завладение камерой случилось неподалеку, за углом одного из домов квартала, сообщили представители АТВ журналистам, которые отслеживали ситуацию в ходе акции пикетирования и не видели инцидента с участием группы АТВ, куда-то удалившейся от ворот суда. Затем, когда телеоператор попытался отобрать камеру, ему порезали руку ножом.

По факту нападения и завладения видеокамерой оператора телекомпании АТВ Д.ДОКУНОВА следователем милиции Киевского РОВД Одессы возбуждено уголовное дело по признакам ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время правоохранители ищут свидетелей происшествия.