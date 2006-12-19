ВР на год запретила продажу сельхозземель

Верховная Рада Украины запретила продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины» относительно запрещения продажи земель сельскохозяйственного назначения до принятия соответствующих законодательных актов проголосовали 354 народных депутата из 436, зарегистрированных в сессионном зале.

По закону, до 1 января 2008 года запрещается внесение права на земельную долю в уставные фонды хозяйственных обществ.

Кроме того, до 1 января 2008 года не допускается купля-продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, кроме изъятия выкупа их для общественных потребностей.

По закону, до 1 января 2008 года также не допускается купля-продажа или иным способом отчуждение земельных участков, изменение целевого назначения использования земельных участков, которые находятся в собственности граждан и юридических лиц для ведения товарного сельскохозяйственного производства, земельных участков, выделенных в натуре владельца земельных долей для ведения личного крестьянского хозяйства, а также земельных долей, кроме передачи их в наследство, обмена земельного участка на другой земельный участок в соответствии с законом и изъятием земельных участков для общественных потребностей.

Купля-продажа или иным способом отчуждение земельных участков и земельных долей вводится с 1 января 2008 года при условии вступления в силу законов Украины о государственном земельном кадастре и о рынке земель, определив особенности обращения земель государственной и коммунальной собственности и земель товарного сельскохозяйственного производства.

Соглашения, которые будут заключены во время запрета на куплю-продажу, будут недействительными.

Кроме того, по закону Кабинет министров в 6-месячный срок после вступления в силу этого закона должен подать на рассмотрение парламента проекты законов о внесении изменений в законы Украины «Об ипотеке» и «Об аренде земли» относительно возможности залога имущественных прав на земельные участки для получения кредитов, в том числе долгосрочных. А также внесение изменений в статью 20 Земельного кодекса Украины относительно совершенствования изменения целевого назначения земель.

Кроме того, Кабмин должен разработать и утвердить нормативно-правовые акты относительно совершенствования методики оценки земель товарного сельскохозяйственного производства.