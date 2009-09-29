Задержан вероятный зачинщик столкновений у Одесского админсуда

Сотруднии милиции задержали одного из возможных зачинщиков столкновений у ворот Окружного административного суда Одесской области, которого подозревают в забрасывании дымовыми шашками участников акции пикетирования суда. Однако задержанный активист «ЗУБРа» отрицает свою причастность к хулиганским деяниям.

Как сообщил УНИАН сотрудник ЦОС УМВД Украины в области Владимир ШАБЛИЕНКО, правоохранители также опрашивают участников акции, которые могли быть свидетелями нападения злоумышленника на сотрудников местной телекомпании АТВ, вследствие чего пострадала журналистка Олеся КЛИНЦОВА, а оператор Дмитрий ДОКУНОВ получил ножевое ранение руки.

По словам участника акции Сергея ГУЦАЛЮКА, «группа активистов партии «Родына» в красных футболках попыталась инициировать столкновения между участниками пикетирования суда около 10 часов утра, когда большинство журналистов отправились на заседание судебной коллегии. У ворот суда кем-то из сторонников АТВ даже были взорваны дымовые шашки. Однако вмешалась милиция – спровоцировать драку не удалось».

И только час спустя, когда стало известно решение о переносе на 20 октября слушания дела об аннулировании лицензии телекомпании АТВ, участники акции у ворот суда вдруг заметили за 200 метров группу людей, возвращающихся к месту пикетирования суда. Причем один из них, представившийся оператором АТВ, показывал участникам акции свою окровавленную руку и утверждал, что стал жертвой нападения группы «националистов» в масках, которые выхватили телекамеру и разбили.

Нападение случилось неподалеку, сообщили представители АТВ журналистам, которые отслеживали ситуацию в ходе акции пикетирования и не видели инцидента с участием группы АТВ, куда-то удалившейся от ворот суда. «Когда же телеоператор попытался забрать кассету из камеры, ему порезали руку ножом», - сказала главный редактор АТВ Наталья ПЕРЕВАЛОВА.

После этого пострадавшего отправили в клинику «ИНТО-САНА», а затем – в областную больницу.

«Мы предполагаем, что пострадавшему нанесено ножевое повреждение предплечья и сухожилий, - предположил начальник Одесского горУВД Эдуард ДОБРЫНИН. – Пока мы квалифицируем это преступление, как грабеж. Хотя возможна переквалификация, в соответствии с данными медиков или показаниями свидетелей».

Если будут найдены свидетели, возможна переквалификация содеянного, уточнили в Киевском РОВД Одессы.

По поводу инцидента уже обнародовали заявления представители АТВ, которые возлагают вину на «оранжевую власть». А коллектив редакции газеты “Свободная Одесса” выразил соболезнование оператору Д.ДОКУНОВУ. Вместе с тем, говорится в заявлении, «языком насилия и кровавых провокаций в Одессе говорит только одна сила. И эта сила концентрируется как раз вокруг антиукраинской и мелкоуголовнической околополитической группировки “Родына”. Мы уверены, что те люди, которые, по словам пострадавшего, напали на него, не являются представителями общественных или патриотических организаций Одессы. А это означает, что произошедшее с Д.ДОКУНОВЫМ, мы, коллектив редакции газеты “Свободная Одесса”, расцениваем как провокацию со стороны Игоря МАРКОВА».

«Призываем представителей одесских СМИ, сочувствующих так называемой оппозиции, задуматься над этим печальным прецедентом», - подытоживают авторы заявления.

Как сообщал УНИАН, сегодня здание суда пикетировали противники и сторонники телеканала АТВ. В частности, представители общественных организаций «Свободная Одесса», «Комитет обороны Одессы», Украинской народной партии держали плакаты «Шариков умер, но дело его живет», «Хватит свинства от АТВ», «Одесситы против фашизма».

В свою очередь, сторонники АТВ – предприниматели рынка «Северный» и коммунисты – пришли к суду с лозунгами: «АТВ - глоток свежего воздуха», «АТВ = Одесса», «АТВ – с ними не бывает скучно».

Как заявил в ходе акции протеста активист «Свободной Одессы» Марк СОКОЛОВ, телеканал АТВ разжигает ксенофобию и сеет межнациональную вражду, перейдя все допустимые нормы профессиональной этики. «Журналисты могут в эфире ругаться матом и призывать к физической расправе над людьми, которые им неугодны. Мы будем бороться против попыток разжигания межнациональной вражды и надеемся на справедливое решение суда», - подчеркнул он.

В ходе пикетирования произошло несколько столкновений, среди пострадавших, как заявили представители АТВ, два сотрудника телекомпании. Как сообщает сайт revisor.od.ua, «журналиста АТВ Олесю КЛИНЦОВУ ударили по голове, а на оператора Дмитрия ДОКУНОВА набросился неизвестный с ножом и повредил Дмитрию артерию на руке. Кроме того, неизвестные разбили камеру телекомпании».