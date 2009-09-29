Украинцы победили россиян: Одесский припортовый продали за 5 млрд

ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящий момент руководство ФГИУ планирует подписать договор купли-продажи с победителем.

Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн.

В торгах приняли участие три участника - ООО "Азот-сервис (Россия)", ООО "Фрунзе-Флора (Украина) ” и ООО "Нортима" (Украина).

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Фонд госимущества 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн.

17 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом приостановил действие положений постановления Кабинета Министров Украины № 1517-р от 3 декабря 2008 г., которыми предусмотрено проведение приватизации ОАО "Одесский припортовый завод". В свою очередь, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОПЗ состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года, несмотря на Указ Президента.

Перед началом торгов, на заседании конкурсной комиссии в ФГИУ сегодня также возникли разногласия на счет легитимности проведения конкурса, но аукцион все же был проведен.