Двум харьковским налоговикам светит от 5 до 10

Прокуратура столицы возбудила уголовное дело в отношении харьковских налоговиков за взяточничество.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, в частности, уголовное дело 17 сентября было возбуждено в отношении руководителя отдела налоговой милиции Государственной налоговой инспекции одного из районов Харькова и сотрудника управления налоговой милиции ГНА в Харьковской области, которые требовали и получили взятку в сумме 104 тыс. грн.

Эту сумму налоговики получили от руководителя одного из местных предприятий за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела по установленным фактам нарушения налогового законодательства.

Действия налоговиков органом досудебного следствия квалифицированы по ст. 368 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (получение служебным лицом взятки в большом размере по предварительному сговору группой лиц, в сочетании с вымогательством). Наказание за такое преступление – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

По представлению прокуратуры города Киева руководителю ОНМ ГНИ судом избрана мера пресечения – взятие под стражу. Вопрос о мере пресечения для его соучастника решается судом.

Досудебное следствие по уголовному делу продолжается, отметили в столичной прокуратуре.