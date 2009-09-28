Севастополь достроит газопровод высокого давления

Правительство Украины на этой неделе подписало решение о выделении 52 млн. грн. на достройку газопровода высокого давления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН в докладе на Общественном форуме «Севастополь за Куницына!», состоявшемся вчера.

Как добавил С.КУНИЦЫН, «мы до марта-апреля следующего года, наконец-то, достроим газопровод высокого давления, о котором севастопольцы мечтали десятилетиями, наконец-то закольцуем газопровод, и если уж не этой, то следующей зимой город не будет знать этой беды» (имеется ввиду практически постоянное в зимнее время года недостаточное давление в газовой системе города, в его южной части, особенно в Гагаринском районе - УНИАН).

С.КУНИЦЫН также сообщил, что «14 км по суше мы прошли, «Моргидрострою» осталось только, по сути дела, пройти по дну моря, и сделать газовое кольцо».