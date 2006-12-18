В Киеве состоится презентация Рождественского благотворительного марафона

В Киеве пройдет Рождественский благотворительный марафон в пользу единственного в стране детского онкологического отделения больницы «ОХМАТДЕТ». В презентации примут участие звезды, подписавшие ёлочные украшения, в частности, Юлия Тимошенко, Леонид Кравчук, Юрий Луценко, Лилия Подкопаева и другие деятели политики, культуры, искусства и спорта. Инициатор марафона – газета «Комсомольская правда» в Украине». Акция будет проходить с 19 до 25 декабря на сайте – www.igrushka.kp.kiev.ua. Презентация состоится 19 декабря, в день Святого Николая, в 12-00 в пресс-центре Украинского Медиа Холдинга (ул. Фрунзе 104 (заезд с ул.В.Хвойки), 5 этаж). Телефоны: 205-43-01, 205-43-02, 8 (097) 194-93-79.