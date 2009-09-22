Тимошенко: Кабмин профинансирует центр ранней онкодиагностики

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство обеспечит полное финансирование для завершения до конца года строительства ПЕТцентра по ранней диагностике онкологических заболеваний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила во время посещения в Киеве Центра с использованием ПЕТтехнологий для раннего выявления онкологических заболеваний.

«Приняты все соответствующие постановления правительства уже, финансирование строго по графику и, я убеждена, что мы это сделаем, чтобы совместными усилиями врачей, строителей, правительства достроить этот мощный ПЕТцентр», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в Украине до конца года заработают два таких центра с использованием позитронной эмиссионной томографии для раннего выявления онкологии.

«Эта технология, которая позволяет не только обнаружить на раннем этапе болезнь, а еще и вылечить ее на этой стадии без химиотерапии. Это как раз та гарантия, которая нам дает гарантии не терять каждый год 90 тыс. жизней, – именно столько людей в Украине в результате онкологических заболеваний уходят из жизни», - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, после ввода в эксплуатацию двух центров в Киеве планируется создать сеть соответствующих заведений по всей Украине.

Как сообщалось ранее, правительство выделило 70 млн. грн. для завершения строительства ПЕТцентра.