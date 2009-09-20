В Борисполе горел рынок «Центральный»
12:47, 20 сентября 2009Общество
1181
Огонь повредил товар на площади 525 м2
Вчера в 23.02 в Борисполе Киевской области на территории рынка „Центральный” возник пожар.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, огнем был поврежден павильон розничной торговли и товар на площади 525 кв.м.
В 00.41 20-го сентября подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован. Его причина и размеры материального ущерба устанавливаются.
Жертв и пострадавших нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter