В Борисполе горел рынок «Центральный»

Вчера в 23.02 в Борисполе Киевской области на территории рынка „Центральный” возник пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, огнем был поврежден павильон розничной торговли и товар на площади 525 кв.м.

В 00.41 20-го сентября подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован. Его причина и размеры материального ущерба устанавливаются.

Жертв и пострадавших нет.