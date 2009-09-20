В Кременчуге с отравлением госпитализированы уже 33 школьника

В Полтавской области количество детей, которые отравились в Кременчугской школе-гимназии №6, звеличилось до 33.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, по состоянию на 07.00 20-го сентября в инфекционном отделении Кременчугской городской детской больницы, с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция» находятся 33 ученика первых-седьмых классов гимназии №6, которые питались в ее столовой.

Течение их заболевания средней степени тяжести. Специалистами городской СЭС осуществляются комплексы регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.