Янукович считает, то Киев и Москва должны вместе достроить крейсер «Украина»

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что Украина и Россия должны на государственном уровне принять политическое решение и совместными усилиями достроить ракетный крейсер «Украина», который находится на судостроительном заводе в Николаеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время посещения Николаевского судостроительного завода им. 61 коммунара, в рамках своей рабочей поездки в данный регион.

«Есть возможность достроить этот крейсер совместно с Российской Федерацией», - сказал политик, уточнив, что основанием для этого является соответствующее межгосударственное соглашение от 1993 года.

«Такая возможность есть и при соответствующем политическом решении Украины и России этот вопрос будет решен. К этому необходимо стремиться», - убежден В.ЯНУКОВИЧ.

Как проинформировали политика непосредственно на борту крейсера, на сегодня готовность «Украины» составляет 95,1%.

В то же время, как заметил народный депутат от ПР, экс-министр обороны Александр КУЗЬМУК, учитывая почти 15-летний период строительства данного военного корабля, много важных его систем, в частности, управления и связи, уже нуждаются в модернизации.