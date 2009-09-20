Киевский зоопарк в октябре отметит свое столетие

В середине октября текущего года состоится официальное празднование 100-летнего юбилея Киевского зоологического парка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По словам первого заместителя председателя КГГА Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ, «весь 2009 год - юбилейный, и не ожидая официального празднования, на протяжении всего года Киевский зоопарк организует праздничные мероприятия. В течение 2009 года в зоопарке для посетителей постоянно проводились и до сих пор проводятся развлекательные и информационно-просветительские мероприятия».

Кроме того, в мае текущего года в зоопарке проходила пятая Международная научно-практическая конференция «Роль зоопарка в сохранении биомногообразия» и отчетная конференция Евразийской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов.

«Столичный зоопарк, кроме просветительской и научно-практической деятельности в 2008 году возобновил активную международную работу. В августе 2009 года Киевский зоопарк посетила инспекция Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА), из которой в 2007 году за целый ряд нарушений наш зоопарк был исключен. Вопрос о досрочном возвращении зоопарку членства в ЕАЗА будет решен уже на будущей неделе, ведь европейские специалисты высоко оценили те положительные изменения, которые произошли в столичном зоопарке», – сообщила первый заместитель председателя КГГА.

Сейчас коллекция животных в зоопарке насчитывает 418 видов животных (всего 6 тыс. 748 особей).